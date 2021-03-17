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Власть

Садыр Жапаров: Джеруй станет успешным примером сотрудничества КР и РФ

«Сегодня мы вместе принимаем участие в запуске стратегически важного для Кыргызстана проекта, который, без всяких сомнений, послужит успешным примером инвестиционного сотрудничества между нашими странами», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время запуска золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй.

По его словам, совместное открытие золоторудного комбината свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся отношениях между Кыргызстаном и Россией. Ведь месторождение Джеруй является одним из крупных месторождений республики, которое было открыто полвека назад.

«Мы все знаем, сколько времени и сил было потрачено на переговоры по вопросам принятия и реализации инвестиционного решения. Мы хотим поблагодарить наших инвесторов — группу компаний «Альянс» за инвестирование в экономику Кыргызстана. С момента приобретения лицензии на право разработки рудника компания «Альянс Алтын» прошла большой путь», — отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что инвестиционный проект с российским участием внесет весомый вклад в устойчивое развитие Таласской области и всего Кыргызстана в целом. Инвесторы уже перечислили почти 1,5 миллиарда сомов в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов и неналоговых платежей. А после запуска комбината объем платежей в бюджет увеличится.

Общее число вовлеченных в проект сотрудников составит порядка 1 тысячи человек, из которых более 95 процентов — граждане Кыргызстана.

Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызстана весьма важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу. Поэтому он один из первых подписал указы о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов и о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики. Но при этом президент обратил внимание на необходимость дальнейшего усиления всестороннего диалога между предприятием и местным населением. Кроме того, он считает важным соблюдение всех имеющихся экологических требований при разработке месторождения.

«Хочу заверить, что Кыргызская Республика и впредь будет поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности и, разумеется, развитию экономики страны в целом. Мы всегда рады приходу российских инвестиций на кыргызский рынок», — заверил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186838/
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