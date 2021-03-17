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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вместо спорткомплекса в Бишкеке планируют построить городок для чиновников

Вместо большого стадиона и спортивного городка в южной части Бишкека планируют построить административные здания. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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Напомним, в январе 2019 года президент Сооронбай Жээнбеков предложил правительству построить в столице новый современный футбольный стадион международного уровня, крытый спортивный комплекс и другие объекты. Кабмин постановил выделить для этого почти 30 гектаров земли в районе Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова. Их передали на баланс Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта, чтобы оно совместно с Госстроем построило спортивный центр.

Однако 11 ноября 2020-го премьер-министр Садыр Жапаров поручил создать комиссию по вопросу строительства объектов «Административного городка» для размещения государственных органов исполнительной власти.

«13 ноября прошлого года управляющий делами президента и правительства провел совещание с заинтересованными министерствами и ведомствами, по итогам которого поручено разработать проект постановления кабмина «О передаче земельных участков под строительство объектов «Административного городка». Согласно ему, на земельных участках, ранее отведенных для строительства «Спортивного городка», планируется строительство объектов «Административного городка» для размещения государственных органов исполнительной власти Кыргызстана», — заметили в госагентстве.

В ведомстве добавили, что во время согласования документа госагентство предложило включить пункт, поручающий Фонду по управлению государственным имуществом совместно с полномочным представительством правительства в Чуйской области изыскать аналогичный земельный участок для строительства «Спортивного городка».

В госагентстве добавили, что не знают, на какой стадии сегодня находится документ, а в кабмине информацию не прокомментировали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186834/
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