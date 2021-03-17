Запущено одно из инновационных решений политической партии «Ынтымак» — онлайн-платформа «Бишкек24», в связи с чем политорганизация сделала обращение к жителям города.

Граждане не должны ходить от одного чиновника к другому и пытаться достучаться до власть имущих — их проблемы нужно решать быстро. По этой причине политическая партия «Ынтымак» внедрила механизм прямой работы с горожанами — у каждого жителя будет возможность обратиться к кандидату и сообщить о проблеме в городе, своей проблеме и требованиях.

Претенденты же будут анализировать и искать пути их решения, более того, будет обратная связь. Кандидаты сообщают, что они выбрали работу над проблемами реальных людей, чтобы отойти от заоблачных и нереализуемых обещаний. В зависимости от поступивших запросов будет разработан план на ближайшие три-шесть месяцев.

Каждый житель Бишкека может пройти по ссылке и оставить свой наказ кандидату от партии «Ынтымак».

Требование народа — вектор нашей работы!

Политическая партия «Ынтымак» — партия инновационных решений! В бюллетене № 24!

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Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg»; адрес: г. Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: политическая партия «Ынтымак». Тираж — 1 экз. Дата выпуска: 17.03.2021.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Ынтымак» Бектеновой Ж. Д. из средств специального счета избирательного фонда ПП «Ынтымак».