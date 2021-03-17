НДПК № 15! На удобный Бишкек имеют право не только жители «золотого квадрата»

Жилмассивы Бишкека до сих пор в положении нелюбимой жены. Всего их 54 вокруг Бишкека. Официально признанных — 47. В них живут около 300 тысяч человек.

Некоторые жилмассивы до сих пор не имеют официального статуса, так как находятся в природоохранных зонах, под линиями электропередачи, на санитарных полигонах. Люди там годами проживают в нелегальном положении. Наиболее острые проблемы в жилмассивах — это дороги, водоснабжение и канализация. В летнее время, когда стоит жара, в некоторых жилмассивах из-за отсутствия канализации стоит удушающий запах.

Жилмассивы должны стать полноценными районами города. Они должны начать развиваться и финансироваться не по остаточному принципу.

Жители жилмассивов такие же бишкекчане, как и жители «золотого квадрата». Они имеют те же права на нормальную инфраструктуру, школы, детские сады, больницы, чистую воду и нормальные бытовые условия.

Пора действовать! НДПК предлагает следующие пути решения проблем жилмассивов:

разработать программу развития жилмассивов «Город без окраин» совместно с представителями местных сообществ;

придать жилмассивам статус микрорайонов;

внедрить механизм «бюджета участия», когда жители сами смогут принимать участие в распределении бюджетных средств.

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Оплачено ПП НДПК («НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА») из избирательного фонда (р\счет135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж: 1 экземпляр. Дата выпуска 17.03.2021.