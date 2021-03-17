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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Почему США не выдают сбежавшего Аскарбека Шадиева. Комментарий посольства

Президент Садыр Жапаров в интервью «Азаттыку» упрекнул США в ведении политики двойных стандартов в отношении тех, кто подозревается в совершении преступлений на территории Кыргызстана.

Пресс-секретарь американского посольства Нолэн Джонсон, отвечая на вопросы журналиста 24.kg, заявил, что США привержены сотрудничеству с правоохранительными органами Кыргызской Республики в расследовании и судебном преследовании представителей организованной преступности Камчыбека Кольбаева и Райымбека Матраимова.

«Вознаграждение в размере $5 миллионов за Кольбаева и внесение Матраимова и его активов в санкционный список Магнитского являются подтверждением этой приверженности. ФБР, Агентство по борьбе с наркотиками США и министерство финансов США провели 9 февраля встречу онлайн с представителями Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД Кыргызстана, где они обсудили сотрудничество по делам Кольбаева и Матраимова. Мы ждем ответа от кыргызской стороны для продолжения этого сотрудничества», — отметил он.

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Нолэн Джонсон добавил, что США не выдают экс-первого вице-премьера Аскарбека Шадиева, подозреваемого в экономических преступлениях, потому что между США и КР нет договора об экстрадиции.

«1 марта посол Дональд Лу встретился с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, чтобы обсудить дело Шадиева. Посол Лу обсудил с председателем ГКНБ последующие шаги, необходимые для сотрудничества в этом деле. Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Кыргызской Республикой в области борьбы с коррупцией и верховенства закона, включая сотрудничество в отношении лиц и активов, находящихся в США. Подтверждением этой приверженности является возврат Кыргызстану в 2019 году коррупционных денег Максима Бакиева в размере $4,5 миллиона», — проинформировал Нолэн Джонсон.

Отметим, ранее США выразили озабоченность по поводу освобождения Камчи Кольбаева из-под стражи.

2 марта Бишкекский городской суд отпустил криминального авторитета под подписку о невыезде. ГКНБ объяснил, почему Камчи Кольбаеву была изменена мера пресечения: родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет 250 миллионов сомов. «Остальную сумму Камчыбек Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля 2021 года», — сообщили в ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186752/
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