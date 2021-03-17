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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Генпрокуратура напомнила, кто не может заниматься агитацией

Органами прокуратуры проводится работа по соблюдению избирательного законодательства и мониторинг публикаций, сообщений в СМИ и интернет-ресурсах о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В Генпрокуратуре напомнили, что на выборах депутатов городских и айыльных кенешей государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, занимающие государственные политические должности, специальные государственные и политические муниципальные должности, члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, религиозные деятели, учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, несовершеннолетние, иностранные граждане и организации, лица без гражданства не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Генеральная прокуратура призывает политические партии, кандидатов в депутаты, избирателей и других участников избирательного процесса соблюдать закон.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186733/
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