Местные выборы. У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов

У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов. Ошская ТИК отказала в регистрации. Но в политорганизации с решением не согласились и потребовали от ЦИК разрешить спор.
Уточняется, что политорганизация не представила в срок необходимые документы по претендентам на мандаты. Из 75 кандидатов политобъединение предоставило бумаги только на пятерых, и они не соответствуют действительности. В итоге список «Тилектештик» вернули, а партию сняли с гонки.
Таким образом, на сегодня в Оше баллотируются девять партий:
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Республика»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».
ЦИК приняла решение Ошской ТИК к сведению. Партии предложили обратиться в суд.
Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.