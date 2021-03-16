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Власть

Как обычно. Соотечественникам обещали помощь, но правительство ничего не сделало

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по вопросу реализации инициативы «Мекен карт», сообщает пресс-служба правительства.

По словам Артема Новикова, закон вступил в силу 4 августа 2020 года, однако по сей день он не реализовывается.

«Необходимо принять меры по регулированию вопросов правового положения соотечественников с иностранным гражданством. Согласно закону, иностранным гражданам, имеющим статуса соотечественника с иностранным гражданством, предоставляются определенные права и привилегии. Мы не должны их этого лишать», — сказал он.

Напомним, «Мекен карта» — документ соотечественника с иностранным гражданством, являющийся документом государственного значения, подтверждающий статус соотечественника с иностранным гражданством.

В случае своевременной реализации инициативы иностранцам, имеющим статус соотечественника с иностранным гражданством, уже сегодня была бы доступна возможность:

  • безвизового въезда/выезда;
  • постоянного проживания на территории Кыргызской Республики без оформления вида на жительство;
  • осуществления трудовой деятельности без оформления трудовой визы и разрешения на работу;
  • прохождения регистрации по месту пребывания в упрощенной форме (в течение 90 рабочих дней с момента пересечения госграницы КР);
  • получения медицинских и образовательных услуг на равных с гражданами КР условиях оплаты;
  • с момента возникновения права на земельную долю и/или участок (в случае если является наследником) пользоваться им в течение 10 лет до отчуждения их гражданину КР.

Поручено в недельный срок внести финансово-экономические расчеты по изготовлению «Мекен карты», а также разработке и внедрению соответствующей автоматизированной информационной системы.

До 1 апреля текущего года необходимо завершить все юридические процедуры, и с 1 сентября должна начаться практическая выдача «Мекен карт».
Ссылка: https://24.kg/vlast/186696/
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