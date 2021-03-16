Больше 2 тысяч человек стали гражданами Кыргызстана. Садыр Жапаров подписал указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал 11 указов о приеме и выходе из гражданства КР. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, из них семь указов о приеме на 2 тысячи 410 человек (1 тысяча 802 взрослых и 608 детей). Большую часть из них составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину (бывшие граждане, уроженцы, а также лица, состоящие в браке с гражданами КР).

Подписаны четыре указа о выходе из гражданства Кыргызстана на 982 человека (780 взрослых и 202 ребенка).