Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии

Партии вступили в борьбу за мандаты в местных кенешах. Как и прогнозировали эксперты, в Бишкеке самая активная кампания. На места в БГК претендуют 25 политорганизаций.

12 марта началась агитация. 24.kg рассказывает, чем претенденты завлекают электорат.

Улучшим, починим, построим

Все без исключения партии обещают превратить Бишкек в город-сад, сделать его комфортным для жизни и рентабельным для инвесторов.

К примеру, партия «Реформа» заявляет, что муниципальные мероприятия будут переведены на рыночные взаимоотношения с мэрией, а убыточным структурам финансирование из городского бюджета обещают перекрыть.

Реформисты предлагают ликвидировать административные районы и создать для столицы собственное финансовое подразделение.

За счет чего будет формироваться казна, в программе не указано.

Превратить Бишкек в «умный» город обещают в НДПК. Девиз политобъединения: «Действуй!»

«Мы придем, чтобы вы победили», — заявляют кандидаты от НДПК, которая позиционирует себя как партия действия.

Предвыборная программа разделена на шесть блоков. В каждом даются пояснения, как будут осуществляться заявленные проекты.

Как указывают эксперты, НДПК — пока единственная политорганизация, заключившая общественный договор с избирателями.

В НДПК обещают ликвидировать все неосвещенные места в столице и установить в местах скопления людей кнопки экстренного вызова помощи, увеличить количество видеокамер.

Чтобы Бишкек стал зеленым городом, в партии считают — нужно освободить центр города от маршруток. Жилмассивам, как заверяют в политорганизации, будет присвоен статус микрорайонов, и каждый из них получит блага цивилизации — газ, свет и воду.

НДПК также выступает за прямые выборы мэра Бишкека.

Партия «Ак Бата» с первого дня агитации начала активно продвигать в социальных сетях, традиционных медиа и на билбордах главное лицо парторганизации — экс-мэра столицы Наримана Тюлеева.

Первые агитационные материалы партии больше похожи не на пиар «Ак Баты», а на рекламу бывшего градоначальника.

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Партия обещает, что возобновит выдачу квартир бюджетникам и решит проблему смога. Поспособствует переводу ТЭЦ Бишкека с угля на газ и заставит горожан пересесть на экологически чистый общественный транспорт.

Нариман Тюлеев в случае победы политорганизации, очевидно, начнет борьбу за пост градоначальника. Он уже обещает брать пример с мэра Нью-Йорка и готов избавиться от личного кабинета в здании городского муниципалитета.

За инновационный подход в решении городских проблем выступает и «Ынтымак». Она объявила себя цифровой партией. В качестве подтверждения заявлено то, что презентация программы политобъединения прошла в режиме онлайн. Ее лидеров не смутило, что последний год, вообще-то, весь мир и кыргызстанцы в том числе живут, учатся и работают практически в режиме онлайн.

В программе весьма размытые определения, как политорганизация видит реализацию цифровых проектов.

Основные принципы работы цифровой партии — это справедливость, прозрачность деятельности, оперативность в обсуждении вопросов и принятии решений, удобство и мобильная обратная связь с электоратом. Из программы партии «Ынтымак»

Но в программе все больше говорится о том, как цифровизация поможет рядовым партийцам, но ни слова о пользе горожанам.

Во главе «Ынтымака» встал депутат Жогорку Кенеша и сын чиновника Марлен Маматалиев. Буквально несколько месяцев назад он являлся одним из главных лиц в партии, аффилированной с Райымбеком Матраимовым, «Мекеним Кыргызстан». Но его это, похоже, совсем не смущает.

Новички и с опытом

Стратегию «одна партия — одно лицо» по аналогии с «Ак Батой» будет использовать, видимо, и партия власти «Ата Журт Кыргызстан».

Предвыборную кампанию политорганизация открыла заявлением бывшего кандидата в президенты, бизнесмена Бабыржана Тольбаева. Он возглавляет список партии. Кандидат очень долго рассказывал, почему он решил баллотироваться в депутаты Бишкекского горкенеша.

Программных заявлений не прозвучало, зато было много «я» и рассуждений об объединительной миссии, которую Тольбаев то ли сам почему-то решил взвалить на себя, то ли на него взвалили, не ясно.

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Недавно в Сети появилась брошюра с программными целями партии. Например, в 2040 году провести в Бишкеке Олимпиаду. У горожан эта инициатива вызвала смех. Тольбаева тут же окрестили Остапом Бендером, а само политобъединение — «Нью Васюками».

Нет четких программных установок и у партии «Наш народ». Зато в списке есть волонтеры, дружинники и певица Анжелика. Если же опираться на билбордные слоганы, то не совсем ясно, с чем идет партия в БГК и как именно ее члены намерены улучшить жизнь горожан и модернизировать столицу.

Что, к примеру, должен символизировать панда с надписью «Я устал делать лапшу, я люблю кунг-фу!» Или растяжка с фотографией одного из кандидатов и надписью: «Ништатники нам нужны ваши голоса».

Видимо, в политорганизации полагают, что это креативно. Электорат не оценил.

В провокационном креативе «Нашему народу» не уступает и «Свобода выбора». Пользователи соцсетей раскритиковали наружную рекламу, назвав ее неэтичной. Действительно, фотография трех молодых людей славянской национальности и слоган на двух языках: кыргызском — «Мен сени кыргыз» и русском — «Я (сердечко, заменяющее глагол «люблю») тебя кыргыз» вызывает весьма противоречивые эмоции.

В программе развития столицы политорганизация предлагает легализовать коноплю для технических, медицинских, научных и рекреационных целей.

Эксперты сразу заговорили о том, что «Свобода выбора» аффилирована с доктором Женишбеком Назаралиевым и является клоном отказавшейся от гонки партии «Легалайз».

Идет на выборы и политическая партия «Ишеним». «Проект власти» называют ее аналитики. В списке в основном безработные. Программа до сих пор не опубликована. Но она была презентована на партийной конференции. Секретарь бишкекского отделения «Ишенима» Азамат Дороев заявил, что когда партия пройдет в БГК, то не позволит олигархам и коррупционерам подрывать доверие к муниципальной власти. Правда, каким образом, не уточняется.

Представила свою программу и партия Омурбека Бабанова «Республика». Она традиционно обещает «любить город, любить горожан» и сделать Бишкек городом «тысячи возможностей». Программа, как утверждает политорганизация, «основана на бескомпромиссной и радикальной реформе в столице».

Но радужные перспективы, обрисованные партией, портит одно но. «Республика» — завсегдатай предвыборных кампаний всех уровней. Впервые в горкенеш она пришла в 2012 году, и тогда так же во главу угла партия ставила «любовь к каждому жителю столицы и полное презрение к неудобствам, схемам и разваленной системе».

Спустя 10 лет возникает вполне резонный вопрос — кто мешал «Республике» все эти годы, которые она провела во власти, «любить горожан и любить город», делать его лучше и бороться с системой на деле, а не в агитационных кричалках?

Еще одно политобъединение, которое обещает любовь и заботу, — это «Эмгек». Свою программу партия назвала реалистичной — без дежурных лозунгов, популизма и пустых обещаний. Много слов посвящено экологии, транспорту, экономике, благоустройству и социальным проблемам.

Политорганизацию патронирует известный олигарх и меценат Аскар Салымбеков.

Тот же риторический вопрос — что мешало ему ранее заняться решением выше озвученных проблем, тем более его братья и другая родня были депутатами и Жогорку Кенеша, и БГК?

Нет никаких оригинальных предложений и у «Ыйман нуру». Партия тоже заявила, что у нее в приоритете решение проблем экологии, развитие государственно-частного партнерства и образования. Но что именно политорганизация будет предпринимать, чтобы горожане чувствовали себя комфортно и защищенно, в программе не указано. Зато указано, что политобъединение отдает предпочтение физкультуре.

«Ыйман нуру» предлагает создать спортивную инфраструктуру: развивать детско-юношеский спорт и культивировать здоровый образ жизни.

Тест на прочность

В Бишкекском городском кенеше 45 депутатов. Согласно закону, ограничений по набору мандатов для партий нет. Но, как показывает практика, больше 20 мест не получается занять ни одной политической организации. Как распределятся голоса избирателей, аналитики предсказывать не берутся. Но и эта гонка не обойдется без сюрпризов, как и очевидно то, что в новом БГК мы увидим много знакомых лиц.