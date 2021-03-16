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Власть

Развивается только на бумаге. Артем Новиков раскритиковал сферу спорта в стране

Детско-юношеский спорт в стране не развивается, детям элементарно негде заниматься, нет необходимой инфраструктуры. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании по развитию детского и юношеского спорта.

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«Пятьдесят процентов здоровья человека зависит от его физической активности. Вопросы развития массового и детско-юношеского спорта остаются неохваченными. Статистика показывает, что с 2016 года количество спортивных объектов в разы сократились (спортивные площади во дворах и парковых зонах, футбольные поля, бассейны, лыжные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы). Непонятно, какую работу выполняет на протяжении всех этих лет Госагентство по делам молодежи по поддержке развития массовых видов спорта и популяризации здорового образа жизни», — отметил он.

Артем Новиков напомнил, что большинство разрабатываемых программ и проектов не работают.

«Например, в программе правительства «Спортивный Кыргызстан — 2018-2022» первым пунктом стоит задача по строительству плоскостных площадок, даже опредилили источник финансирования. Такое ощущение, что все наши решения остаются на бумаге, на деле ничего не выполняется. Потом мы удивляемся — почему на участке, где должна быть установлена спортивная площадка, строится высотный дом. Годами это место остается бесхозным, а строительные компании это видят и начинают действовать», — подчеркнул он.

По итогам совещания до конца марта 2021 года поручено:

  • провести инвентаризацию всех спортивных площадок, территорий и залов, подготовить перечень объектов, где нужны ремонт и строительство спортивных объектов;
  • внести предложения по проектам развития детского и юношеского спорта в рамках государственно-частного партнерства;
  • с 1 сентября Министерству образования совместно с Минкультуры запустить проект по развитию школьного спорта «Школьная лига»;
  • активизировать работу по привлечению инвесторов для развития и популяризации спорта;
  • до конца марта подготовить механизм восстановления взаимодействия между школами и тренерами госагентства для занятия детей;
  • органам местного самоуправления обеспечить доступ детей к спортивным объектам, находящимся на государственной или муниципальной собственности на безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186648/
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