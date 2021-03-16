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Власть

Заслуживаете похвалы. США оценили репатриацию 79 детей-кыргызстанцев из Ирака

Соединенные Штаты Америки приветствуют репатриацию правительством Кыргызской Республики 79 детей из Ирака. Об этом говорится в заявлении посольства Америки.

В нем отмечается, что репатриация даст этим молодым людям возможность жить нормальной жизнью в своей родной стране.

«Правительство Кыргызстана заслуживает похвалы за стремление помочь вернувшимся детям и принять все меры для их скорейшей реабилитации, реинтеграции в общество и возвращения к безопасной и мирной жизни. Мы также признаем значительные усилия, приложенные Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения и социального развития и другими государственными структурами КР при поддержке партнеров в Ираке, включая ЮНИСЕФ, для успешного возвращения этих детей в республику. Центральная Азия репатриировала больше своих граждан из Сирии и Ирака, чем любые другие регионы мира», — говорится в заявлении.

США призвали другие государства мира последовать примеру Кыргызстана и других стран Центральной Азии, добившихся прогресса в репатриации своих граждан из конфликтных зон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186645/
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