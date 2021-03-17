Нариман Тюлеев: Сразу начнем строить жилье для учителей и врачей

Один из лозунгов политической партии «Ак Бата» — «Квартиры врачам, учителям и работникам культуры». Лидер политобъединения Нариман Тюлеев рассказал, как он и его команда, в случае избрания в БГК, будут реализовывать этот проект.

«Реализация этой программы не нова для меня, я четко знаю, как претворить это в жизнь. Мы запускали этот проект еще в 2008 году. Выделили участки для строительства домов для врачей, учителей и работников культуры. Нашли деньги на строительство квартир и другим бюджетникам. Квартиры начали получать и горожане, которые стояли в очереди на получение жилья, — говорит Нариман Тюлеев. — Поддержка медиков и учителей для меня приоритетна, так как их труд неоценим. Особенно все это поняли в период пандемии COVID-19, когда врачи один на один встали живым щитом против страшной заразы, вырывая жизни наших граждан из лап смерти. Учителя тоже выполняли свой профессиональный долг в экстремальных условиях, отстаивая таким образом право наших детей на образование. Если политическая партия «Ак Бата» придет в городской кенеш и выберет меня мэром, я возобновлю начатое дело. Если горожане поддержат нашу партию, одним из первых обязательных шагов станет возобновление этой программы».

Строительство жилых домов — это не единственная поддержка медицинских работников и учителей со стороны политической партии «Ак Бата».

В программе политобъединения одним из пунктов значится ежегодная индексация доплаты из местного бюджета для поддержки врачей и учителей.

«Ранее для поддержки учителей и врачей шла доплата из местных бюджетов, ее необходимо ежегодно индексировать. Мы планируем увеличивать доплаты ежегодно на 100 процентов. Поддержка врачей, учителей, работников культуры и других муниципальных служащих для меня и моей команды в приоритете», — отметил Нариман Тюлеев.

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты! Нариман Тюлеев

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т.А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».