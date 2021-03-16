Знакомые все лица. Две трети действующих депутатов БГК идут на выборы

В Бишкеке 11 апреля горожанам предстоит выбрать новый созыв столичного кенеша. Всего на вакантные места претендуют 1 тысяча 820 кандидатов от 25 политических партий.

Бишкекский городской кенеш состоит из 45 депутатов, 32 из них решили, что хотят оказаться и в новом созыве.

Интересно, что абсолютное большинство сменили при этом политическую партию. Только один народный избранник остался верен партийному членству.

Гульнара Молдобаева из фракции «Республика — Ата Журт» идет на выборы с «Республикой». От этой же политпартии она баллотировалась в Жогорку Кенеш осенью 2020 года. Добавим, что сейчас партии «Республика — Ата Журт» уже не существует, но когда она создавалась, два политдвижения объединяли свои списки.

Всего в действующем созыве пять фракций. Кроме «Республики», из присутствующих в БГК в выборах участвует и «Кыргызстан», но ни один из ее депутатов не пошел с ней на эти выборы. Они перешли в «Ата-Журт Кыргызстан», НДПК, «Реформу» и «Социал-демократы». Поменяли политические предпочтения и представители других фракций.

Больше всего депутатов перешли в «Ата-Журт Кыргызстан» и «Эмгек» — по восемь человек.

На втором месте по числу перебежчиков — «Ынтымак». Партию связывают с Матраимовыми. Ее председателем стал Марлен Маматалиев, который шел под № 7 в списке партии «Мекеним Кыргызстан». Он безуспешно пытается убедить журналистов в том, что «Ынтымак» никакого отношения к Райымбеку Матраимову не имеет и финансируется из других источников. Ему никто не верит.

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С этой партией на выборы идут брат и дочь «стыдливого» депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева Таалайбек Сариев и Наргиза Жолдошбаева. В действующем созыве они входят во фракцию «Онугуу-Прогресс». Всего же под новые знамена встали пять народных избранников.

Замыкает тройку НДПК. С ней решили пойти четыре депутата из фракций «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и СДПК. Кстати, больше всего представителей последней в списке Салымбековской «Эмгек», в том числе нынешний спикер Жаныбек Абиров, председатель коалиции большинства и племянник учредителя партии Жумабек Салымбеков. Он уже два созыва подряд избирался в Бишкекский горкенеш.

После фиаско на парламентских выборах аффилированной с Райымбеком Матраимовым партии «Мекеним Кыргызстан» в гонке в местные кенеши она не участвует. Но четверо депутатов решили попробовать силы с другими объединениями. Заместитель лидера фракции Аскарбек Куручбеков возглавил список «Ыйман нуру», в нее также вошел и глава постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бакыт Шайдуллаев. Кстати, они входили в список партии, когда она участвовала в выборах в Жогорку Кенеш, итоги которых ЦИК признала недействительными. «Мекенимовцы» Улан Абдыкадыров и Базарбек Абдраев перешли в «Ата-Журт Кыргызстан» и «Эмгек».

По одному действующему избраннику пойдет с «Республикой», «Реформой», «Социал-демократами», двое — с «Патриотами». Тринадцать нардепов решили не участвовать в гонке.