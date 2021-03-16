Разбитый грязный Бишкек: мэрия утопает в бюрократии и игнорирует горожан

Ежедневно жители Бишкека высказывают свои претензии городским чиновникам по поводу некачественных дорог, тротуаров, посадке деревьев и многим другим проблемам.

Горожане указывают на недочеты в благоустройстве столицы и пытаются обратить внимание соответствующих служб. Столичная мэрия привычно занимается отписками: «Меры предпримем, ждите».

И люди ждут. Годами.

Журналист 24.kg попытался разобраться, почему местные власти бездействуют, игнорируя сигналы.

Крики души

В редакциюпочти каждый день обращаются бишкекчане с криками о помощи: в самом центре города крошатся тротуары, образуются ямы на дорогах, незаконные парковки, несанкционированная торговля, антисанитария... Список проблем бесконечный.

Например, один из читателей с мая прошлого года просит власти отремонтировать разбитый тротуар на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула, который пришел в негодность несколько лет назад.

«Это же практически центр города, но разбитый тротуар, видимо, считается нормой. Здесь по-прежнему падают и спотыкаются дети, но на проблему внимания никто не обращает. Помогите достучаться», — писал он.

Фото читателя 24.kg. Тротуар по проспекту Чуй

В мэрии поспешили оправдаться: отремонтируем указанный участок в апреле. По информации муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», ремонт тротуара на проспекте Чуй от улиц Абдрахманова до Курманджан Датки включили в титульный список на 2021 год. В начале второго квартала этого года начнут ремонт.

Но ответы муниципалитета не всегда вселяют надежду. На прошлой неделе жительница жилмассива «Ак-Орго» пожаловалась на грязь и слякоть на дорогах, которые доставляют неудобства уже 30 лет — каждые весну и осень по улицам невозможно ходить.

«Мы живем в нижней части улицы Садыкова уже 30 лет. Нам провели канализацию, потом газ, поменяли водопроводные трубы. Представьте, что после всего этого творится с улицей. Мэрия заявляла, что ремонт дороги в этом году здесь планируется, якобы ее уже засыпали щебнем. Но за 30 лет никакой засыпки не было», — написала читательница.

На эту жалобу чиновники отреагировали быстро, но радоваться не стоит. Ремонт дорог в этом жилмассиве не планируют. По крайней мере в этом году точно.

Жалобы без ответов

Волнуют горожан не только разбитые и ужасные тротуары. По городу все чаще стали появляться несанкционированные (передвижные) точки фастфуда. Встретить их можно в парках, скверах, возле монументов. Даже возле «Белого дома» отдельные граждане умудряются торговать яблоками.

Уже более двух месяцев у железнодорожного вокзала в Бишкеке работает фастфуд на колесах. Скорее всего, он действует без каких-либо разрешительных документов.

Передвижная точка общепита, сообщал читатель, установлена прямо у пешеходной аллеи, сразу за проезжей частью дороги.

«Мало того, что этот фастфуд несанкционирован, он еще закрывает обзор движущимся в южном направлении автомашинам. На бульваре Эркиндик всегда много детей, в том числе совсем маленьких. Если кто-то из водителей окажется лихачом, беды не миновать», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Несанкционированная точка фастфуда

Мэрия Бишкека проигнорировала сигнал — фастфуд по-прежнему работает и вряд ли платит налоги.

Продолжают поступать жалобы и по поводу несанкционированных аттракционов. Время от времени мэрия Бишкека рапортует о борьбе со стихийной торговлей и несанкционированными аттракционами. Но все потуги городских чиновников безрезультатны. Уличная торговля с грязью и антисанитарией уверенно побеждает на протяжении многих лет.

6 февраля редакция рассказала и показала, как центральные улицы столицы заполонили грязные, уродливые и незаконные объекты стихийной торговли и разных силомеров, игровых автоматов, владельцам которых чиновники мэрии проигрывают борьбу.

«Журналисты написали, рассказали, но, судя по всему, муниципалитет проигнорировал сигнал. Прогуливаясь в выходные, мы увидели все эти несанкционированные объекты на том же месте — прямо у «Белого дома», где сидят наши депутаты. Мэрия саботирует или беспомощна?» — интересуется читатель.

Однако на эти чаяния власть имущие тоже никак не реагируют с февраля.

В пресс-службе мэрии 24.kg сказали, что предоставляют ответы по мере отчетов от городских служб, смысла в утаивании информации нет.

«Потому что легче уточнить производственный план Бишкексвета или Бишкекасфальтсервиса и ответить, нежели проверять документы — это занимает дольше времени. На все ответим, не переживайте», — заверили в городском муниципалитете.

Устаревшая система

Раздробленная система управления привела к тому, что у всех муниципальных служб разные бюджеты и возможности. Из-за этого одни службы не могут сделать дороги, а у других есть средства на фитнес-браслеты. Отметим, что 13 февраля стало известно о планах Свердловской райадминистрации Бишкека закупить 250 фитнес-браслетов . Соответствующее объявление на сумму полмиллиона сомов тогда появилось на сайте госзакупок.

В мэрии позже объяснили, что тендер районной администрации на покупку 250 фитнес-браслетов объявлен для приобретения подарков к Международному женскому дню 8 Марта для почетных жительниц и активистов района.

Активист Атай Самыйбек считает, что основные проблемы столичных властей — нехватка денег или их неэффективное распределение и использование.

Фото facebook. Атай Самыйбек

«Нет запасных средств на дополнительные расходы и обслуживание/эксплуатацию городской инфраструктуры. Нет детального проектирования, предпроектного исследования и грамотно составленных ТЭО. Решения принимаются поверхностно, субъективно. На специалистах много задач, размытых и непонятных. Много ненужной бюрократии и бумажной работы. Нехватка квалифицированных кадров», — сказал он.

Некоторые муниципальные служащие на условиях анонимности посетовали на коррупцию и устаревшие стандарты в системе.

«Тротуарами и дорогами занимается Бишкекасфальтсервис, здесь проблема в коррупции, которую развел бывший начальник предприятия. Он практически приватизировал учреждение. Парки, тротуары и другие работы проводили без проектов, устарели СНИПы и нормы. Еще можно отметить, что часто инвесторы или застройщики, просят дать им разрешение на строительство того или иного объекта. При этом они предлагают свою помощь в развитии города в области благоустройства и так далее. Но эта «помощь» идет в частные руки. Чиновники работают для себя», — цитирует слова действующих работников подразделений мэрии столицы Атай Самыйбек.

Эксперты уверяют, что помимо этих проблем, в Бишкеке нет правил застройки и землепользования. Из-за чего стремительно развивается коррупция, непрозрачная система принятия решений, застройка общественных пространств, снижение качества городской среды.

Одним словом, бардак.