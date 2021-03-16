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Власть

Это фейк. Садыр Жапаров не подписывал указ о выплате пособий многодетным семьям

Информация о выплате пособий многодетным семьям в размере трех тысяч сомов — фейк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что президент Садыр Жапаров подписал указ о выплате социальных пособий семьям, где есть трое и более детей без учета проверки дохода семьи.

«Данная информация является ложью. Министерство убедительно просит граждан не распространять ее и не вводить общественность в заблуждение», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186621/
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