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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации

Пока ни одна группа за и против предложенного проекта новой редакции Конституции не подала заявку в ЦИК на регистрацию. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

По его данным, группы должны быть зарегистрированы не позднее чем в течение 10 календарных дней после подачи заявления. В течение пяти календарных дней группы должны создать избирательные фонды и начать работу. 

В Центризбиркоме напоминают, что агитировать можно не только против редакции Основного закона, но и против самого референдума. Кампания должна завершиться в 8.00 10 апреля. 

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186589/
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