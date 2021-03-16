Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации

Пока ни одна группа за и против предложенного проекта новой редакции Конституции не подала заявку в ЦИК на регистрацию. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, группы должны быть зарегистрированы не позднее чем в течение 10 календарных дней после подачи заявления. В течение пяти календарных дней группы должны создать избирательные фонды и начать работу.

В Центризбиркоме напоминают, что агитировать можно не только против редакции Основного закона, но и против самого референдума. Кампания должна завершиться в 8.00 10 апреля.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.