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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Как сайты ЦИК избирателей в заблуждение вводят

Территориальные комиссии закончили регистрацию документов партий, принимающих участие в выборах в местные кенеши. ЦИК опубликовала списки кандидатов как на своем сайте, так и на сайте для избирателей «Талапкер».

24.kg сверило представленные списки кандидатов в Бишкекский городской кенеш и нашло ряд несоответствий.

Например, на сайте «Талапкер» до сих пор не опубликован список «Социал-демократов», хотя на сайте ЦИК он есть. У «Социалистической партии» на портале избирателей есть нарушения — пять кандидатов одного пола идут подряд, хотя каждый третий претендент в списке должен быть другого пола. Кстати, у самого Центризбиркома на сайте в этом пункте все правильно. А вот вместо списка партии «Ынтымак» у них опубликованы данные партии «Тынчтык», в то время как на «Талапкере» у первого политдвижения представлен список из 24 кандидатов вместо минимально положенных по закону 68.

К слову, накануне журналисты Factcheck.kg выявили, что в списках «Ынтымака» фамилии семерых кандидатов упоминаются дважды. В Бишкекской ТИК это объяснили технической ошибкой.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших 1 марта документы в ТИК, регистрацию прошли 25.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186561/
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