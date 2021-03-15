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Власть

Садыр Жапаров обещает: гонений на политиков и журналистов не будет

В Кыргызстане не будет гонений на политиков и журналистов. Об этом президент заявил в интервью радио «Азаттык».

По словам главы государства, он напоминает об этом и судьям, а также правоохранительным органам.

Комментируя дело бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, который также баллотировался на пост президента, Садыр Жапаров заявил: «На него уже до выборов было открыто следствие. Причем у него не одно, а пять-шесть дел... Если бы действительно были гонения, то на выборах моим оппонентом был не только он, там было 15-16 кандидатов».

Он добавил, что сейчас много людей выходят на митинги — и политики, и не политики, но никого не преследуют. «Журналистов мы не прессуем. В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет», — напомнил президент.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан, как и прежде, останется демократическим государством, а в стране будут соблюдаться свобода слова и безопасность работников СМИ. По словам Садыра Жапарова, он готов сотрудничать с оппозицией, и добавил, что общается с видными ее представителями, чтобы ответить на их вопросы о Конституции, внешнем долге, а также выслушать их предложения.

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Отметим, сегодня в ИВС заключили одного из участников воскресных маршей против референдума по изменению Конституции.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В рамках уголовного дела в отношении экс-главы спецслужб на допрос вызывали блогеров и журналистов, в том числе корреспондента телеканала «Апрель» Каната Каниметова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186555/
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