Выборы в БГК. Ляпы в списке «Ынтымака» в ЦИК объяснили технической ошибкой

Партию «Ынтымак» не снимут с гонки. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов объяснил 24.kg почему.

По его словам, после публикации на сайте Factcheck.kg списка партии, где, по версии ресурса, повторяются несколько раз одни и те же люди, но под разными порядковыми номерами, ТИК провела проверку.

«Мы подняли список в бумажном варианте и выяснили, что никаких несоответствий там нет. Все правила при составлении были соблюдены. Видимо, при загрузке на сайт ЦИК произошла техническая ошибка. Виновные будут наказаны», — сказал Кайрат Маматов.

Как утверждают журналисты, «Ынтымак» предоставила данные по 71 кандидату. По ошибке или намеренно, но семь из них упоминаются дважды.

Согласно базе данных Минюста, руководителем политической партии «Ынтымак» является депутат VI созыва ЖК Марлен Маматалиев. На парламентские выборы 2020 года он шел в составе партии «Мекеним Кыргызстан». Всего у партии «Ынтымак» 10 учредителей.