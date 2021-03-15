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Власть

Про украденные кредиты и за что Садыру Жапарову было стыдно в Ташкенте

Большинство грантов, которые получил Кыргызстан, были «проедены». Об этом президент Садыр Жапаров заявил в интервью радио «Азаттык».

Он обещает, что в течение двух-трех месяцев будут расследованы эти дела и обнародованы результаты.

По словам главы государства, сейчас мы живем за счет внутренних ресурсов.

Сегодня долги Кыргызстана составляют $5 миллиардов.

«Если я буду работать ближайшие 10 лет, то выплата все этих долгов ляжет на мои плечи. При этом есть случаи, когда 70-80 процентов этих займов были украдены. Я недавно был в Узбекистане, и мне было стыдно: мы даже завод по производству зубочисток не построили, а они уже самолеты выпускают», — сказал Садыр Жапаров.

Он намерен «открывать предприятия для выплаты внешнего долга».

Президент считает, что прежние власти могли бы составлять договоры с более мягкими условиями.

«Предположим, вы взяли кредит в банке под залог своего дома, и, составляя договор с банком, вы согласились, что если не сможете выплатить займ или опоздаете с выплатой процентов, то банк отбирает ваш дом. Так же и с внешним долгом — государство заключает договор. Если не сможешь выплатить или опоздаешь с выплатой, то какой-то проект забирают. Например, ТЭЦ, дорога Север — Юг, ЛЭП «Датка — Кемин». Мы же брали деньги на эти проекты», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, были подписаны соглашения, согласно которым управление объектами в случае невыплаты переходит другой стороне, если этого не хватит, у них (кредиторов) есть право и на другие объекты.

Вместе с тем он заверил, что выплаты по внешнему долгу идут по графику.

«В 2020 году до 31 декабря мы должны были выплатить $30 миллионов. Мы их выплатили, нашли источники. У нас есть надежные источники, за счет которых мы уверенно выплатим и в этом году», — добавил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186550/
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