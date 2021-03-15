«Умный» город, «умный» транспорт. Улукбек Марипов открыл IT EXPO Connect.kg

Премьер-министр Улукбек Марипов открыл первую IT EXPO Connect.kg, прошедшую в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы кабмина, сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентного развития цифровых технологий и их воздействия на экономический рост, государственное управление, качество услуг, способы ведения бизнеса и образ жизни людей, где технологии трансформируют традиционные сектора экономики, большие данные становятся новым цифровым золотом и искусственный интеллект значительно повышает производительность труда.

Он отметил, что современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами. Появится возможность для повсеместного внедрения «умных» решений — «умные» города, «умные» фермы, «умные» фабрики или «умный» транспорт.

«Руководство страны ведет активную работу по принятию среднесрочных и долгосрочных стратегических документов по развитию страны, в которых IT-индустрия займет достойное, приоритетное место. Наш Парк высоких технологий является платформой для молодых стартаперов. Мне отрадно наблюдать за успешными примерами развития инициатив и разработчиками программного обеспечения и услуг, а также за нашими соотечественниками, работающими в международных корпорациях, таких как Google, Oracle, Amazon, Cybertek, Twitter», — сказал Улукбек Марипов.

Он подчеркнул, что для стимулирования IT-сектора правительство освободило резидентов Парка высоких технологий от налогов и выплат по страховым взносам в течение 15 лет с момента создания.

Кроме того, ставка подоходного налога составляет для резидентов организации всего 5 процентов, а страховые взносы — 12 процентов, в зависимости от размера среднемесячной заработной платы.

На сегодня Парк высоких технологий экспортирует услуги в более чем 30 стран мира. В этой связи главной целью мероприятия является достижение конкретных результатов в виде создания действенной платформы, которая привлечет необходимое международное внимание к отечественному IT-сектору.

Кыргызская Республика впервые проводит подобное мероприятие, где собираются участники со всего мира, которые являются ведущими бизнесменами, консультантами, признанными экспертами в сфере IT-индустрии.