Религиозная культура и светская этика в школах. О чем не сообщили наши чиновники

Вчера в Бишкеке состоялась встреча министра просвещения России Сергея Кравцова и министра образования Кыргызстана Алмазбека Бейшеналиева. В ней также приняли участие ведущие специалисты и педагоги. Главы ведомств, напомним, договорились о расширении сотрудничества в сфере образования.

Как сообщили 24.kg в российской группе компаний «Просвещение», особое внимание участники уделили преподаванию в школах основ религиозной культуры и светской этики. По словам заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой, в базисном учебном плане КР предусмотрен предмет «История религиозной культуры», который знакомит школьников с историей, традициями и уникальностью каждой религиозной культуры.

«Руководитель центра художественно-эстетического и физического образования «Просвещения» Лариса Колычева рассказала, что в российских школах предмет преподается уже более 10 лет и наглядно показывает воспитательную роль в обучении», — заявила руководитель пресс-службы группы компаний Анна Шиховец.

«Это культурологический курс, который позволяет семье и школе тесно взаимодействовать в вопросах воспитания детей. Предмет носит комплексный характер и включает основы православной, исламской, буддийской и иудейской культуры, а также основы мировых религиозных культур и светской этики. У подростков формируется мотивация к осознанному нравственному поведению, которое основано на знании и уважении традиций многонационального народа, а также умение вести диалог с представителями других культур и мировоззрений», — подчеркнула Лариса Колычева.

По словам эксперта, курс построен по модульному принципу, отражает право на свободный выбор и представление о многонациональной стране с богатыми духовными традициями.

Педагоги России и Кыргызстана договорились об обмене опытом в преподавании основ религиозных культур и светской этики.

Учителя республики смогут пройти обучение в рамках семинаров, подробно ознакомиться с подходами и методиками российских педагогов. Адаптировать учебный курс для школ республики помогут ведущие эксперты в системе образования.

В одной из школ республики педагоги также провели открытые уроки русского языка и литературы. Кыргызстанские учителя обратили внимание, что уже долгое время успешно ведут несколько предметов по учебникам издательства «Просвещение», по которым их коллеги преподают в России. Они надеются, что в будущем удастся обновить библиотечный фонд школ Кыргызстана и пополнить его новыми учебниками, которые будут соответствовать запросам учителей и всем актуальным требованиям.

Напомним, Кыргызстан посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. В составе делегации были специалисты, эксперты и педагоги РФ.