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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Почему ЦИК должна отказать партии «Ынтымак» в регистрации

ЦИК опубликовала списки кандидатов в Бишкекский городской кенеш (БГК). Сайт Factcheck.kg проверил их и пришел к выводу, что Центризбирком должен отказать партии «Ынтымак» в регистрации.

Журналисты выявили, что «Ынтымак» предоставила данные по 71 кандидату. По ошибке или намеренно, но семь из них упоминаются дважды. Это Эрнст кызы Асем (под номерами 61 и 71), Бейшеналиев Кубанычбек Сейитбекович (57 и 67), Казакбаев Максатбек Дайырбекович (55 и 65), Жамангулов Адилет Бактыбекович (60 и 70), Чолпон Осмонова (56 и 66), Жамийла Исаева (59 и 69) и Таалайбеков Канат Таалайбекович (58 и 68).

Отмечается, что при этом данные по одним и тем же кандидатам разнятся.

«Адилет Жамангулов, который числится в списке под номером 60, не работает, а тот, который в списке 70-й, является коммерческим директором ОсОО «Прод Импекс». Чолпон Осмонова в одно и то же время является и безработной, и преподавателем КНУ. А Жамийла Исаева «совмещает» работу водителя-экспедитора в ОсОО «Микстон» и главного специалиста в «Айыл Банке», — пишет СМИ.

Кандидат Чынгыз Узакбаев указан с отчеством Камчыбековна. Согласно базе данных портала tizme.gov.kg, такой гражданин действительно существует, но с отчеством Камчыбекович.

В Бишкекском горкенеше 45 мандатов, по Закону «О выборах депутатов местных кенешей» партии обязаны предоставить список из не менее 68 кандидатов.

Если исключить дублирующие фамилии, в списке партии останется всего 64 кандидата. ЦИК должна была отказать в регистрации партии из-за несоблюдения порядка выдвижения кандидатов.

Вывод Factcheck.kg

Согласно базе данных Минюста, руководителем политической партии «Ынтымак» является депутат VI созыва ЖК Марлен Маматалиев. На парламентские выборы 2020 года он шел в составе партии «Мекеним Кыргызстан». Всего у партии «Ынтымак» 10 учредителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186532/
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