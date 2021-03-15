Избиение сотрудников ГКНБ. Камчыбек Ташиев прокомментировал инцидент

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал нестрогое наказание для жителей Баткена, ранее напавших на сотрудников возглавляемого им ведомства. Об этом он сказал сегодня на втрече с жителями региона.
Депутаты айыльного кенеша Самаркандек попросили прощения у главы ГКНБ за инцидент и выступили с инициативой присвоения Камчыбеку Ташиеву звания почетного гражданина села.
В ответ глава ГКНБ пообещал попросить начальников УВД, прокуратуры и управления госкомитета смягчить наказание нападавшим. «Но впредь такого не должно быть. Если будет угроза нашей госбезопасности, жестко будем пресекать», — предупредил он.
Напомним, по данным ГКНБ, в Баткенской области 20 человек во главе с Маширапом Абдусаламовым оказали физическое сопротивление сотрудникам спецслужб и применили огнестрельное оружие.
По сведениям пресс-центра ведомства, они пытались спровоцировать массовое столкновение группы контрабандистов с работниками ГКНБ и не допустить процессуального документирования преступления.