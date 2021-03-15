Три пожара за 2,5 месяца. В правительстве обсудили пожарную безопасность школ

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в государственных и социальных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Артем Новиков провел совещание в связи с участившимися случаями пожаров в образовательных учреждениях. Он отметил, что основной причиной возникновения возгораний является отсутствие системной работы по обеспечению пожарной безопасности.

«Только за 2,5 месяца зафиксировано три пожара в школах. Необходимо слаженное взаимодействие профильных структур, начиная от полного и детального обследования всех кабелей и трансформаторов и заканчивая эффективной информационно-разъяснительной работой среди населения», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул важность оперативной работы соответствующих структур по ликвидации последствий от пожара и оценки ущерба для скорейшего возобновления учебного процесса. «Все восстановительные процессы должны быть завершены до начала учебного года», — заметил Артем Новиков.

Он также поручил изучить возможность внедрения принципа добровольного признания соответствия противопожарных требований, что позволит повысить ответственность граждан и бизнеса при эксплуатации и строительстве жилья и коммерческих объектов.