Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков встретился с волонтерами Центра инициативной молодежи, которые активно помогают кыргызстанцам в период коронавирусной пандемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Уточняется, что на встрече присутствовали волонтеры Эламан Нурдинов и София-Айдана Мурзаева.

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«В столь тяжелое время для государства вы проявили мужество, сплоченность, взаимопомощь и поддержку. Вы героически боретесь за жизни наших граждан, за каждую минуту их жизни», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Спикер добавил, что, поскольку волонтеры выполняют тяжелую работу, сталкиваются не только с физической нагрузкой, но и психологической, им необходимо восстановить силы, и подарил 20 путевок в подведомственный пансионат Жогорку Кенеша «Алтын-Куль».