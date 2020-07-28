Во всех областях переоборудование зданий в больницы завершится в течение месяца

Правительство Кыргызстана выбрало пустующие здания для перепрофилирования в больницы во всех семи областях страны. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в Джалал-Абадской области пятиэтажное здание лицея переоборудуют в 300-местную больницу.

«В Оше нашли здание на 200 коек в селе Баш-Булак Кара-Суйского района, в Баткене — здание пустующей поликлиники, в Чуйской области — в Токмаке, в Нарыне — здание военного подразделения, в Таласе — здание ЦСМ, в Иссык-Кульской области — здание в городе Караколе на 112 коек. В течение месяца, в крайнем случае через полтора, все здания будут готовы к приему больных», — заверил премьер-министр.

Отметим, в городах Бишкеке и Оше начато строительство новых больниц.