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Власть

Полпред Балбак Тулобаев взял себе помощником бойца смешанного стиля

Вновь назначенный полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев принял на работу в качестве помощника бойца смешанного стиля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что помощником чиновника стал Дастан Шаршеев, который в 2019-м завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу. «Теперь он будет работать во благо народа», — написал полпред в регионе.

Дастан Шаршеев родился в селе Боконбаево Иссык-Кульской области в 1990 году. Много лет прожил в России, участвуя в турнирах по разным видам единоборств. Одержал 20 побед в 26 профессиональных боях по кикбоксингу.

Напомним, что бывший руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев освободил кресло в связи с его назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160983/
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