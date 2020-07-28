Причины заражения медиков коронавирусом в Кыргызстане изучат ученые

Ученые-медики выясняют основные причины заражения врачей коронавирусной инфекцией. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил на брифинге.

Он отметил, что заражение COVID-19 среди медицинских работников продолжается.

«Мы с самого начала уделяли внимание сокращению случаев заболевания медиков. На сегодня статистика по заболеваемости врачей по сравнению с прежними днями лучше, но она все равно есть. Мы поручили ученым и экспертам в этой области выяснить основные причины. Возможно, вопрос в СИЗах или правилах, или соблюдении правил», — заявил премьер-министр.

По словам Кубатбека Боронова, сейчас в стране достаточно защитных костюмов для медиков.

Правительство выделило 300 миллионов сомов на закупку СИЗ.