Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение

На данный момент проводятся переговоры с рядом стран по вопросу возобновления международных авиарейсов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.



По его словам, Министерство иностранных дел проводит переговоры и консультации со странами.



«Уточняются вопросы, как и какие направления откроются в первую очередь. В ближайшее время, если эпидемиологическая ситуация станет лучше, будет возможность открыть международные рейсы с Россией, Турцией, ОАЭ и другими странами», — сказал Кубатбек Боронов.



