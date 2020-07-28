Подготовка ко второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом

Майлуу-Сууский электроламповый завод и завод «Улар» на Иссык-Куле начнут обеспечивать больницы страны жидким кислородом. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что продолжается работа по установке в больницах систем централизованной подачи кислорода.

«Сейчас кислород покупают у Казахстана. Мы привлекаем два наших предприятия, у них есть возможности. Кроме того, в Оше одно из предприятий намерено наладить выпуск аппаратов ИВЛ», — сказал Кубатбек Боронов.

По словам главы кабмина, ведется работа по подготовке больниц к осенне-зимнему периоду.

«Сейчас в больницах есть возможность открыть окна и проветривать. В холодное время это будет трудно. Поэтому дано поручение обеспечить медучреждения всем необходимым к зиме», — сказал он.

Поручение ускорить установку централизованной подачи кислорода в больницах страны глава кабмина дал 19 июля на заседании штаба.