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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших выпускников школ страны

В государственной резиденции «Ала-Арча — 1» состоялось торжественное вручение золотых сертификатов выпускникам средних школ 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, выпускников поздравил Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что данный успех является результатом их неустанной работы, стараний и плодом неоценимого труда учителей и родителей.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших выпускников школ страны

Глава государства заявил, что в современном мире решающее значение для развития страны имеют не природные ресурсы, не число людей, а уровень образования населения.

«Поэтому интеллектуальный потенциал общества мы оцениваем как ключевой ресурс для нашего развития. Этот путь был избран нашими славными предками еще много веков назад, в нем заключена история нашего общества, это не является выбором только сегодняшнего дня. Мы народ, который бережет, хранит и передает из поколения в поколение свое духовное наследие, накопленное за годы своего становления и развития. И наша передовая молодежь, подобная вам, будет достойно продолжать этот путь», — подчеркнул он.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших выпускников школ страны

Сооронбай Жээнбеков добавил, что в Кыргызстане есть немало тех, кто будет продвигать республику через науку и образование. Он заметил, что, только хорошо разбираясь в современных тенденциях в мире и активно участвуя в них, государство сможет достичь социальных и экономических успехов.

Президент сказал, что улучшение качества образования является стратегическим направлением страны, а обеспечение доступа к качественному образованию в отдаленных селах откроет путь для сельской молодежи к лучшему будущему.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших выпускников школ страны

«Примером этому является тот факт, что в этом году наша выпускница с самым высоким в КР баллом — Нурбек кызы Акмарал — ученица отдаленного Алайского района. Нам нужно раскрыть таланты и возможности каждого молодого человека, независимо от того, где он родился и живет. Вот почему я уделяю особое внимание обеспечению сельских школ интернетом и другими образовательными технологиями», — отметил он.

В пресс-службе сообщили, что золотой сертификат получили 67 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160957/
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