23:30
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Власть

Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах

Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

По данным коллег, решение уйти с должности Татьяна Кузнецова приняла в связи с плохим состоянием здоровья.

«Ей только за последние дни несколько раз вызывали бригаду скорой помощи прямо на рабочее место», — рассказали в мэрии.

Стало известно, что глава города Азиз Суракматов назначил на пост руководителя аппарата столичного муниципалитета Адилета Малдыбаева. Ранее он работал первым замом акима Первомайского района.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Балбак Тулобаев освободил кресло в связи с его назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Вице-мэром Бишкека вместо Татьяны Кузнецовой станет Виктория Мозгачева. Ранее она работала в Бишкектеплоэнерго.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160884/
просмотров: 10326
Версия для печати
Материалы по теме
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома
В Бишкеке торговым центрам и супермаркетам разрешено работать до 21.00
В Бишкеке открываются ночные стационары
Мэрия Бишкека грозит штрафами аптекам, которые завышают цены на лекарства
Глава Октябрьского района Бишкека освобожден от должности
Вице-мэр Оша Нурбек Кадыров подал в отставку
Мэрию Джалал-Абада закрыли на карантин: еще у троих сотрудников коронавирус
В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду
Плевать хотели на правила. «Кайнар» закрыли за игнорирование санитарных норм
В Таласе за вымогательство взятки задержали сотрудника мэрии
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Подготовка ко&nbsp;второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом Подготовка ко второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
23:28
Волонтеры купили пять дезинфекционных тоннелей для больницы Баткена Волонтеры купили пять дезинфекционных тоннелей для боль...
22:46
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома
22:16
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
22:02
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
21:51
В Бишкеке приступили к дезинфекции и покраске мусорных контейнеров