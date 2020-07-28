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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Могут ли депутаты парламента заниматься благотворительностью. Комментарий ЦИК

Депутаты парламента, как остальные потенциальные кандидаты предвыборной гонки, пока не вошедшие в списки партий, заявивших об участии в выборах, могут заниматься благотворительностью. Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева разъяснила 24.kg почему. 

По ее словам, рабочая группа ведомства отслеживает в соцсетях деятельность политических организаций и их пиар-акции в связи с оказанием помощи правительству в борьбе с пандемией.

«Мы предупреждали, и неоднократно, что партия не может заниматься благотворительностью. Но нас, похоже, не услышали. Поэтому мы разделились на несколько подгрупп, члены которых проводят мониторинг активности политобъединений не только в соцсетях, но и в СМИ», — рассказала Гульнара Джурабаева.

По ее словам, на депутатов, которые пока не стали кандидатами от политорганизаций, как и на рядовых партийцев, это правило не распространяется. После 20 августа, когда в ЦИК пройдет регистрация списков, члены партий не смогут помогать ни от имени политорганизации, ни от себя лично.

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа». За благотворительность в нарушение избирательного законодательства пока ни одно из политобъединений к ответственности не привлечено.

«Мы сейчас собираем данные. Как только у нас будет полный пакет на руках, пригласим представителей замеченных в нарушениях политорганизаций и вынесем им предупреждение», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Центризбирком напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160874/
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