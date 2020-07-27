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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане избирателей будут наказывать за продажу голоса

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере избирательного законодательства». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, документ принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года. Его основная цель — пресечение нарушений избирательного законодательства, повышение эффективности механизмов предупреждения и улучшение защиты избирательных прав граждан.

Изменения вносятся в Кодексы о нарушениях, о проступках, Уголовный и Административно-процессуальный.

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В пресс-службе добавили, что законом в Кодексе о нарушениях вводится ответственность за невыполнение решений и требований избирательной комиссии, принятых в пределах ее полномочий, предоставление избирателем заведомо недостоверных сведений в избирательную комиссию о смене избирательного адреса.

Наказание предусмотрено и за получение избирателем вознаграждения за свой голос. При этом предлагается освободить от ответственности, если избиратель добровольно сообщил о попытке подкупа.

В Кодексе о проступках вводится ответственность за злоупотребление административным ресурсом, предоставление кандидатом на выборную должность заведомо недостоверных сведений, в том числе об отсутствии гражданства иного государства, а также за сокрытие данных, которые являются препятствием для выдвижения, регистрации и избрания.

В Уголовном кодексе предусмотрели наказание за вмешательство в работу членов избирательных комиссий, а в Административно-процессуальном увеличен срок подачи заявлений в суд о нарушении избирательных прав с двух дней до трех.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160873/
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