В каждой области появится компьютерная томография

Ведется работа по установке оборудования компьютерной томографии в каждой области страны, сейчас оно есть только в Бишкеке и Оше. Об этом стало известно сегодня во время онлайн-встречи президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Глава правительства отметил, что специалисты разрабатывают новый протокол лечения с учетом международного опыта.

Большую помощь в борьбе со вспышкой заболевания оказывают российские специалисты, которые обучают местных медиков современным методам реанимации.

Кубатбек Боронов рассказал главе государства об итогах рабочей поездки в Ошскую область, где он посетил дневные стационары и принял участие в закладке капсулы под строительство здания новой инфекционной больницы в южной столице. Он добавил, что будут приложены максимальные усилия по завершению строительства новой клиники в кратчайшие сроки.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость анализа по определению пика заболеваемости, прогнозирования развития ситуации и принятия мер.

Он обратил внимание на незамедлительное устранение недостатков в предоставлении медикам средств индивидуальной защиты, оборудования и питания.

Глава КР отметил важность своевременной выплаты компенсаций семьям врачей, скончавшихся при исполнении служебных обязанностей, равномерного распределения международной гуманитарной помощи по регионам, перевода в цифровой формат данных, обеспечения областей необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Необходимо обеспечить аптеки в регионах медикаментами, а на базе ЦСМ создать запас лекарств. Сооронбай Жээнбеков

Кроме того, он обратил особое внимание на подготовку к началу нового учебного года в условиях пандемии коронавируса, рекомендовав кабмину постоянно держать на контроле ремонт аварийных зданий школ.