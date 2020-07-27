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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одна партия получила предупреждение за агитацию

Еще одна партия получила предупреждение от ЦИК за преждевременную агитацию. Об этом 24.kg сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

«Реформа» получила предупреждение за распространение в соцсетях роликов с тезисами программы и партийным слоганом. Но агитационная кампания стартует только 4 сентября. До этого политорганизациям нельзя рекламировать себя ни в интернете, ни в СМИ», — пояснил он.

Руслан Изреков добавил, что представители политобъединения обещали удалить все ролики и ссылки на партийный сайт.

Ранее предупреждение получила партия «Бирик».

Центризбирком напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160857/
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