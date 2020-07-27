Закон о манипулировании информацией. Авторы не комментируют решение президента

Президент Сооронбай Жээнбеков 25 июля вернул в Жогорку Кенеш с возражениями скандальный закон о манипулировании информацией под авторством депутатов Гульшат Асылбаевой и Айнуры Осмоновой.

Глава государства отметил, что идея закона неплоха, но содержание сырое и нуждается в серьезной доработке. «Предлагаю его доработать с участием представителей медиасферы, депутатов, сотрудников моего аппарата, соответствующих министерств», — сказал президент.

Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова высказанные замечания не комментируют и не поясняют, будут ли переписывать документ.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просили Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект, угрожающий свободе слова в стране. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.