Женщины-депутаты не смогли собрать подписи за внеочередное заседание парламента

Представители форума женщин-депутатов не смогли собрать нужное количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. Об этом 24.kg сообщила лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.

По ее словам, нардепы хотели принять поправки в Закон «О госзакупках», позволяющие правительству приобретать напрямую у производителей необходимую продукцию и лекарства, минуя перекупщиков и частные фирмы.

«Для созыва внеочередного заседания Жогорку Кенеша необходима 41 подпись, нам удалось собрать только 12. Потом тема и вовсе потеряла актуальность. Кабмин начал в условиях режима ЧС закупать товары без участия посредников», — сказала Айсулуу Мамашова.

Отметим, ранее с инициативой собраться и принять ряд важных законопроектов к спикеру Дастанбеку Джумабекову обратились депутаты Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков и Жанар Акаев. Предложение не прошло.

Напомним, полномочия депутатов шестого созыва заканчиваются в день первого заседания нового состава ЖК.