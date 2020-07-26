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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате компенсаций медикам

«Все государственные органы должны продолжить режим максимальной экономии, но не в вопросах борьбы с пандемией», — заявил на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Это не касается вопросов борьбы с пандемией COVID-19.

«Всем задействованным государственным структурам необходимо усилить работу. В частности, Министерство здравоохранения должно оперативно решать вопрос о своевременной оплате труда медицинским работникам. Одним из важных вопросов является выплата положенных им компенсаций. Мы должны максимально заботиться о врачах, медицинских сестрах и санитарах, которые днем и ночью борются за жизнь и здоровье наших сограждан», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Он отметил важность подготовки местных органов власти к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«В первую очередь это строительство новых больниц в Бишкеке и Оше. Важно взять под особый контроль вопрос о перепрофилировании на местах зданий под клиники и организовать централизованное подключение медицинских учреждений к системе подачи жидкого кислорода. Что касается средств индивидуальной защиты, то необходимо выработать новые единые стандарты с учетом мнения специалистов», — подчеркнул чиновник.

Алмазбек Баатырбеков также поручил взять под особый контроль вопрос об учете и распределении всей поступающей в страну гуманитарной помощи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160753/
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