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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош началось строительство новой инфекционной больницы

Премьер-министр Кубатбек Боронов принял участие в закладке капсулы под строительство здания новой инфекционной больницы в Оше. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Ожидается, что будет вторая волна пандемии COVID-19. Поэтому необходимо завершить строительство данного медучреждения в сжатые сроки и с соблюдением качества. В новой больнице предусмотрены отделение интенсивной терапии и реанимационный блок», — подчеркнул глава правительства.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Кубатбек Боронов заложил капсулу в строительство новой больницы в Оше

Медицинское учреждение будет возведено на территории Ошской городской инфекционной больницы из быстровозводимых каркасно-панельных конструкций.

Кубатбек Боронов побеседовал с коллективом больницы, где рассказал о принимаемых со стороны кабмина мерах по защите здоровья медицинских сотрудиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

Премьер также ознакомился с состоянием здания в селе Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области, которое будет перепрофилировано под больницу. Он поручил провести качественный ремонт данного здания.

Отметим, что в Бишкеке также стартовало строительство новой инфекционной больницы на 100 мест. Капсулу заложил президент Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160746/
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