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Власть

Президент: Кыргызстан больше не будет брать краткосрочные кредиты

«Мы меняем нашу кредитную политику. Мы прекращаем брать краткосрочные кредиты на пять лет», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

По его словам, в мире много оборотных денег. А Кыргызской Республике необходимо облегчить бремя внешнего долга. Поэтому страна предпочитает получать льготные кредиты и особенно гранты.

Глава государства отметил, что эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию проектов, критически важных для здоровья населения. Это проекты по чистой воде и строительству и реабилитации ирригационных систем, что позволит создать новые рабочие места.

«Сейчас есть и другие объекты. Мы направим средства на поддержку предприятий, ориентированных на экспорт, создание рабочих мест, строительство новых фабрик-заводов, в особенности привлекаем средства в регионы — освобождаем предпринимателей, новые фабрики и заводы от налогов», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он заметил, что пришло время выплачивать долги, взятые 5, 10, 15-20 лет назад.

Подошли сроки и тяжелых кредитов сроком на пять лет. Глава КР заверил, что ведутся непрерывные переговоры по их пролонгации.

«Наши партнеры входят в наше положение, понимают сложившуюся ситуацию и отмечают готовность оказать содействие Кыргызстану. Я сам с февраля начал проводить телефонные переговоры со всеми финансовыми институтами, руководителями соответствующих государств. Мы видим результаты этого. К примеру, в июне был подписан меморандум о переносе сроков обслуживания внешнего долга с кредиторами Парижского клуба. Мы достигли договоренностей с Китаем, членами Парижского клуба — Германией, Францией, Данией, Кореей, Японией, Саудовским фондом развития и Кувейтским фондом экономического развития — о временном приостановлении обслуживания внешнего долга. Им тоже спасибо, правильно поняв ситуацию, поддержали нас. Договорились о временном приостановлении обслуживания внешнего долга в рамках G20 — 20 крупнейших государств», — сказал он.

Президент добавил, что предлагается использовать механизм ликвидации долга посредством усилий по улучшению окружающей среды.

«Будет продолжена работа в данном направлении. Если этот вопрос будет решен, мы получим выгоду с двух сторон: первое — избавимся от долгов, второе — решим вопросы окружающей среды за счет собственных средств. Для нашего государства было бы хорошо, если бы это решилось. Мы будем поднимать этот вопрос на всех международных форумах, площадках», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160728/
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