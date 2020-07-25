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Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль

Президент прокомментировал новость в СМИ о том, что в социальных сетях появились фотографии, как его дочь передает в одну из больниц Бишкека благотворительную помощь. Об этом Сооронбай Жээнбеков рассказал в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио».

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«Хотел бы внести уточнение насчет моей дочери. Она окончила финансовый факультет КРСУ. Она не медик. Недавно у нее родился второй сын, и сейчас она дома со своими детьми», — уточнил глава государства.

«Супруга моя на протяжении многих лет по мере возможности занимается благотворительностью. Однако те, кто получает, не знают, что это она помогает. Она действует по принципу «ваша левая рука не должна знать, что дает ваша правая рука». Она будет продолжать заниматься благотворительностью в меру возможностей нашей семьи», — добавил он.

По словам Сооронбая Жээнбекова, дочь Бактыгуль занята своей семьей.

«Вместе со своим супругом они еще с апреля, когда началась пандемия, оказывают посильную помощь в части обеспечения едой и лекарствами наших медиков, нуждающихся людей. Дочери по-особенному проявляют заботу о своих родителях. Она очень переживает за меня, ограничивает себя во многом, чтобы это не пошло во вред. А деятельность по благотворительности проводит, не афишируя, без публичности. Думаю, она ее продолжит», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160724/
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