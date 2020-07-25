23:28
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники извинились за плохую подготовку к пандемии. Не у нас — в Ташкенте

Фото «Газета.uz». Хокимы районов Ташкента извиняются за плохую подготовку к вспышке коронавируса

Хокимы всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям города и попросили прощения за недостаточную работу, проделанную в борьбе с коронавирусом. Обращение транслировалось в прямом эфире узбекского телеканала «Оилавий», передает «Газета.uz».

«Мы в лице всей администрации района извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях», — сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиер Шамуратов.

Главы районных администраций также рассказали о проводимых сейчас мероприятиях по борьбе с COVID-19. По их словам, в каждом районе, помимо действующих семейных поликлиник, созданы отдельные COVID-центры, оснащенные необходимым оборудованием. Во всех районах были подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продовольственной продукции.

Чиновники отметили, что идет работа по созданию мобильных бригад в семейных поликлиниках и обеспечению их машинами скорой помощи. В них организована круглосуточная работа. Во всех республиканских клинических больницах созданы дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

«Все семь семейных поликлиник нашего района уже переведены в круглосуточный режим работы. Они обеспечены достаточным количеством лекарств и средств первичной защиты. Мобильные бригады по состоянию на 23 июля посетили 162 семьи», — сообщил хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.

Каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160670/
просмотров: 7968
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
Цифра дня. 74 тысячи 2 человека приняли дневные стационары с начала июля
Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев
Российских медиков распределили по регионам
Спад COVID-19. Временный стационар на улице Интергельпо в Бишкеке закрывается
Кубатбек Боронов: Мы ценим работу волонтеров и готовы к сотрудничеству
Во всех областях переоборудование зданий в больницы завершится в течение месяца
Причины заражения медиков коронавирусом в Кыргызстане изучат ученые
Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и&nbsp;о&nbsp;других кадровых вопросах Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
22:46
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома...
22:16
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
22:02
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
21:51
В Бишкеке приступили к дезинфекции и покраске мусорных контейнеров
21:26
Бишкекчане просят отремонтировать мост на проспекте Чингиза Айтматова