23:28
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники утверждают: В больнице Таш-Кумыра имеется трехмесячный запас лекарств

В больнице Таш-Кумыра имеется трехмесячный запас лекарств. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

«На данный момент в больнице нет дефицита препаратов. Ранее мы закупили медикаменты на сумму 1 миллион 99 тысяч сомов. Они хранятся на складе. У нас достаточно средств для объявления тендера на сумму 2 миллиона 960 тысяч сомов на покупку всего необходимого», — цитирует пресс-служба мэра города Рахмана Асаналиева.

В муниципалитете приложили видео, где медик заявляет, что запасов может хватить и на полгода.

Уточняется, что в инфекционном отделении территориальной больницы имеется 25 мест. На данный момент там лечится восемь человек. Помимо этого, для больных пневмонией заготовлено 35 мест, лечение проходят 32 человека.

Ранее в редакцию 24.kg обратилась читательница, которая сообщила: в больнице тяжелая ситуация, нет гепарина, клексана и других медикаментов, врачи не обеспечены одноразовыми комбинезонами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160666/
просмотров: 1802
Версия для печати
Материалы по теме
Волонтеры купили пять дезинфекционных тоннелей для больницы Баткена
В соцсетях распространяют видео продажи гумпомощи. Ответ ГСБЭП
ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ
В Таш-Кумырской больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Жители просят помощи
В жилмассиве «Арча-Бешик» продавали гепарин крупными партиями
Правила отправления посылок. Сколько лекарств можно ввезти беспошлинно
ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение СИЗ
ЦСМ неправильно распределяет СИЗ. Мэр Каракола критикует подчиненных
Чемпион Азии по борьбе Руслан Царев просит помочь стационару в селе Аламедин
Волонтер призвал президента наложить вето на закон о манипулировании информацией
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и&nbsp;о&nbsp;других кадровых вопросах Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
22:46
Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома Житель города Ош жалуется на мусор во дворе жилого дома...
22:16
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
22:02
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
21:51
В Бишкеке приступили к дезинфекции и покраске мусорных контейнеров
21:26
Бишкекчане просят отремонтировать мост на проспекте Чингиза Айтматова