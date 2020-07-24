Чиновники утверждают: В больнице Таш-Кумыра имеется трехмесячный запас лекарств

В больнице Таш-Кумыра имеется трехмесячный запас лекарств. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

«На данный момент в больнице нет дефицита препаратов. Ранее мы закупили медикаменты на сумму 1 миллион 99 тысяч сомов. Они хранятся на складе. У нас достаточно средств для объявления тендера на сумму 2 миллиона 960 тысяч сомов на покупку всего необходимого», — цитирует пресс-служба мэра города Рахмана Асаналиева.

В муниципалитете приложили видео, где медик заявляет, что запасов может хватить и на полгода.

Уточняется, что в инфекционном отделении территориальной больницы имеется 25 мест. На данный момент там лечится восемь человек. Помимо этого, для больных пневмонией заготовлено 35 мест, лечение проходят 32 человека.

Ранее в редакцию 24.kg обратилась читательница, которая сообщила: в больнице тяжелая ситуация, нет гепарина, клексана и других медикаментов, врачи не обеспечены одноразовыми комбинезонами.