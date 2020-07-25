В Конгрессе США против изменения визового режима, в том числе для Кыргызстана

Демократы палаты представителей Конгресса США приняли законопроект, предусматривающий отмену запрета на въезд граждан 13 стран, в том числе Кыргызской Республики, и ограничивающий полномочия президента Дональда Трампа на введение подобных широкомасштабных запретов в будущем. Об этом сообщает Vox.
Как отмечается, законопроект также усилит существующие запреты на религиозную дискриминацию при подаче виз, что гарантируется законом об иммиграции и гражданстве.
Еще один законопроект об иммиграции, инициированный демократами, также был одобрен палатой представителей. Речь идет о законе о доступе к адвокату, который позволит иммигрантам обращаться к юристу или другому поставщику юридических услуг при задержании Службой таможенного и пограничного контроля или Иммиграционной службой Соединенных Штатов. Иммигранты, взятые под стражу в настоящее время, не имеют такой гарантии.
«Мы будем настаивать на проведении всеобъемлющей гуманной иммиграционной реформы, которая действительно направлена на устранение нарушенных иммиграционных законов, которые у нас есть сейчас», — заметила член палаты представителей Прамила Джаяпал.
Закон No Ban («Нет запрету») снимет действующее вето Дональда Трампа для стран, которые его администрация считает угрозами национальной безопасности, а также введет меры по предотвращению таких запретов в будущем.
Как пишет издание, действующая сейчас версия запрета на въезд — третья по счету изданная лидером США — была поддержана Верховным судом Штатов в июне 2018 года. Она вводит ограничения на въезд в Америку для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи.
В феврале администрация Дональда Трампа расширила запрет, введя ограничения для иммигрантов из шести дополнительных государств: Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Нигерии, Судана и Танзании. Граждане этих стран могут по-прежнему посещать США, устраиваться на временную работу и получать студенческие визы, но по большей части им не разрешено постоянно проживать в Соединенных Штатах.