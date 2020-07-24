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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Все новые случаи пневмонии должны быть изучены

«Новые зарегистрированные случаи пневмонии и COVID-19 должны быть изучены», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, необходимо проводить каждодневный анализ на основе подворных обходов для определения больных. К примеру, если человек сегодня кашляет, завтра у него может подняться температура. А через два-три дня состояние больного может резко ухудшиться. Должны проводиться профилактическая работа, предварительный анализ. На основе аналитики будет ясна прогнозируемая ситуация на перспективу.

До сих пор регистрируются случаи, когда отдельные аптеки необоснованно завышают цены на медикаменты.

«Правительство посредством госзакупок занимается поставкой в страну необходимых лекарств. Кроме того, созданы все условия для завоза медикаментов фармацевтическими компаниями. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Вместе с тем, согласно информации, некоторые из аптек работают с перекупщиками. Поэтому наблюдаются дефицит лекарств и завышение цен на них», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина поставил перед профильными госорганами четкую задачу — взять под контроль вопрос, связанный с обеспечением населения необходимыми лекарственными средствами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160637/
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