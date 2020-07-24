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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент встретился с российскими медиками

Фото Султана Досалиева. Президент встретился с российскими врачами

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителем медицинской группы, прибывшей из Российской Федерации в Кыргызстан, заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгением Кустовым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КР Николай Удовиченко и заместитель директора института вирусологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Наталья Пшеничная.

Группа медиков из РФ прибыла в республику 23 июля в рамках оказания гуманитарной помощи.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российских специалистов за содействие в непростое для страны время. Он отметил, что Россия как стратегический партнер и союзник Кыргызстана оказывает неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент выразил признательность лидеру РФ Владимиру Путину за весомую поддержку в борьбе с заболеванием, в частности, за предоставляемую гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и препаратов, а также направление большой группы врачей для оказания практической помощи медицинским учреждениям республики и проведения соответствующих консультаций по лечению коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко

Глава государства выразил уверенность в том, что пребывание российских медиков станет ощутимой поддержкой кыргызским медработникам в стабилизации эпидемиологической ситуации в КР.

Посол России Николай Удовиченко заметил, что все прибывшие специалисты имеют большой практический опыт в лечении заболевания, сообщив, что следом за ними ожидается прибытие гуманитарной помощи в виде лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 150 миллионов рублей.

Замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов проинформировал, что совместно с Министерством здравоохранения Кыргызстана разработан соответствующий план совместных действий. Он выразил уверенность в том, что общими усилиями специалистов двух государств удастся побороть вспышку заболевания в республике.

Заместитель директора института вирусологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что коронавирус является серьезным испытанием для всех стран мира, в том числе имеющих развитую систему здравоохранения. Как она заявила, российскими специалистами будет оказываться методическая, практическая помощь медикам КР, а также консультативная поддержка медицинским учреждениям.

В ходе встречи отмечено, что группа российских специалистов распределена по медицинским учреждениям в областях Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160634/
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