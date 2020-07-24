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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы КР.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков поздравил коллегу Шавката Мирзиеева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов. С удовлетворением отметил личный вклад президента Узбекистана в развитие и укрепление кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

«Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы приграничного взаимодействия и активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Президенты с удовлетворением отметили работу двух стран по взаимному предоставлению гуманитарной помощи, а также рассмотрели меры дальнейшего наращивания совместных усилий по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160592/
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